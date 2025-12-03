Красота экономит ресурсы мозга, выяснили ученые

PNAS: красота приятна, потому что требует меньше энергии на обработку мозгом

Ученые из Университета Торонто установили, что людям особенно нравятся изображения, которые требуют минимальных энергетических затрат мозга при восприятии. Результаты исследования опубликованы в PNAS Nexus.

По словам ученых, мозг — один из самых «энергозатратных» органов: он потребляет около 20% от общего числа поступающих калорий. Кроме того, почти половина этих ресурсов уходит на обеспечение работы зрительной системы.

Слишком простые визуальные стимулы, вроде пустой белой комнаты, обрабатываются легко, но быстро надоедают. Слишком сложные изображения требуют больших метаболических затрат и могут вызывать усталость. Исследователи предположили, что эстетическое предпочтение может быть связано с поиском энергетически комфортной «золотой середины».

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые оценили энергетическую «стоимость» восприятия 4914 изображений с помощью компьютерной модели зрительной системы. Затем показатели сравнили с оценками привлекательности, которые дали 1118 реальных испытуемых. После этого исследователи подтвердили вычисленные затраты с помощью визуализации мозга, измеряющей потребление кислорода, у четырех добровольцев.

В обоих экспериментах люди считали более приятными те изображения, на обработку которых мозг тратил меньше энергии. Быстрые ответы участников позволили зафиксировать именно первичную эстетическую реакцию — ту, что не успевает усложниться размышлениями о смысле изображения.

Авторы работы предполагают, что визуальная привлекательность может быть проявлением скрытой стратегии энергосбережения. Иными словами, «приятно для глаз» может значить буквально: приятно, потому что экономит ресурсы мозга.

