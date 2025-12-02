На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вакцина SenoVax от старения может, наоборот, ускорить старение

Иммунолог Волчков: вакцина SenoVax от старения может ускорить старение
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из биотех-компании Immorta Bio создали вакцину SenoVax. По заявлению разработчиков, она должна бороться со стареющими клетками, которые мешают работе организма и провоцируют болезни. Однако, как рассказал «Газете.Ru» иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, препарат, наоборот, может ускорить старение организма.

«По сути, ученые хотят, чтобы иммунная система сражалась не только с раковыми клетками, но и со стареющими. Но мы примерно на 99% состоим из старых клеток. И не совсем понятно, какие именно клетки должна уничтожать эта вакцина, где ученые проводят границу между старыми и, возможно, очень старыми клетками?»— рассуждает Волчков.

Проблема старения заключается не в накоплении старых клеток, а в том, что на клеточном уровне стволовые клетки перестают эффективно обновляться.

«Процесс старения – это в значительной степени процесс исчерпания потенциала стволовых клеток. И если мы начнем эффективнее убивать старые клетки, это приведёт к ускорению исчерпания потенциала стволовых клеток. Если предположить, что эта вакцина работает, то она может и ускорить старение», – подчеркнул Волчков.

Недавно биотехнологическая компания Immorta Bio из Майами, специализирующаяся на исследованиях долголетия, объявила о публикации международной патентной заявки на SenoVax, которая называется «Вакцина против старения». Она направлена на уничтожение стареющих клеток, которые накапливаются с возрастом и приводят к хроническим заболеваниям.

Несмотря на громкие заявления, до применения на здоровых людях еще очень далеко: пока все исследования проводились только на грызунах. Однако на животных получено повышение продолжительности жизни более чем на 100%. Ученые подали документы для начала клинических испытаний препарата на людях.

Ранее вирусолог назвал условия заражения новым птичьим гриппом H5N5.

