Назван способ улучшить рабочую память за 40 минут

Psychophysiology: одна силовая тренировка может улучшить рабочую память
Depositphotos

Одна силовая тренировка продолжительностью 42 минуты улучшает рабочую память у здоровых взрослых людей. К такому выводу пришли ученые Университета Пердью. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychophysiology.

В эксперименте приняли участие 121 доброволец в возрасте 18-50 лет. Исследователи разделили участников на две группы: первая выполняла силовую тренировку, а вторая изучала технику выполнения упражнений по видео.

Тренировка включала двухминутную разминку, жим от груди, подтягивания, сгибания рук на бицепс, жим ногами, разгибание рук на тросовом тренажере и разгибание ног. После завершения занятия участники сдали кровь и прошли ЭЭГ-обследование.

В группе силовых упражнений время реакции в тестах на рабочую память оказалось короче, чем у контрольной. Рабочая память — это когнитивная система, которая на короткое время сохраняет ограниченный объем информации и непосредственно обрабатывает ее при решении различных когнитивных задач. Иногда ее называют оперативной, по аналогии с системой временного хранения данных в компьютере.

Авторы считают, что кратковременное повышение уровня лактата и артериального давления после тренировки может ускорять исполнительные функции, что и улучшает когнитивные показатели. Однако пока неизвестно, как долго длится эффект — тестирование проводилось сразу после нагрузки.

Ранее другие исследования уже показывали, что регулярная физическая активность в среднем возрасте снижает риск деменции и замедляет накопление патологического белка амилоида в мозге. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым каждую неделю заниматься физическими упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут или уделять в два раза меньше времени высокоинтенсивным тренировкам.

Ранее ученые выяснили, при каком условии тренировки лучше укрепляют суставы.

