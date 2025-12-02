На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Открыт путь к функциональному излечению от ВИЧ

Nature: стволовые CD8-клетки помогают удерживать ВИЧ под контролем без лекарств
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что особые Т-клетки памяти с рецепторами CD8 могут способствовать функциональному излечению ВИЧ (вируса иммунодефицита человека). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Функциональное излечение — редкое состояние, при котором иммунная система сама удерживает вирус под контролем без антиретровирусных препаратов. Обычно после прекращения терапии ВИЧ быстро активизируется из так называемых клеточных резервуаров, где сохраняется спящая вирусная ДНК.

Исследователи сравнили иммунный ответ нескольких групп пациентов, участвовавших в различных клинических испытаниях. Помимо стандартной терапии, им вводили широко нейтрализующие антитела (bNAbs), способные длительно блокировать широкий спектр вариантов ВИЧ. В одной из групп протокол усилили экспериментальной вакциной и препаратом, уменьшающим резервуары вируса. У значительной части участников после отмены лечения сохранялся длительный контроль над вирусом.

Анализ показал, что у «контроллеров» — людей, у которых ВИЧ не прогрессировал после прекращения терапии, — был ярко выражен один иммунный сигнал. Речь идет о Т-клетках памяти с рецепторами CD8 и их предшественниках, обладающих свойствами стволовых клеток.

Эти клетки способны распознавать и уничтожать инфицированные клетки и при возобновлении вируса быстро размножаются, обеспечивая контроль инфекции. Исследователи считают, что комбинация bNAbs, эффекта вакцинации и более медленного «возврата» вируса предоставляет иммунной системе дополнительное время для активации таких CD8-Т-клеток.

Авторы отмечают, что вклад в долгосрочный контроль могут вносить и собственные антитела пациентов: более высокий их уровень был связан с большей вероятностью функционального излечения. Ученые подчеркивают, что механизмы иммунного контроля остаются сложными, но усиление стволовых CD8-клеток выглядит перспективным направлением для разработки новых стратегий борьбы с ВИЧ.

Ранее ученые раскрыли, почему ВИЧ остается в организме даже после лечения.

