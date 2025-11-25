На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли, почему ВИЧ остается в организме даже после лечения

SТМ: особые иммунные клетки помогают ВИЧ сохраняться в организме
Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда выяснили, что особые иммунные клетки pDCs могут способствовать сохранению ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) несмотря на эффективную антиретровирусную терапию. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine (STM).

Ученые сосредоточились на плазмоцитоидных дендритных клетках — редких иммунных клетках, которые запускают ранний противовирусный ответ. При хронической ВИЧ-инфекции они становятся гиперактивными и поддерживают постоянное иммунное воспаление. Такая непрерывная стимуляция ослабляет Т-клетки, отвечающие за уничтожение вируса, и позволяет ВИЧ сохраняться в скрытых резервуарах организма.

По данным авторов, чрезмерная активность пути pDC-интерферона, необходимого для защиты от вирусов, парадоксально снижает иммунный контроль над инфекцией и объясняет, почему воспаление сохраняется у пациентов, получающих лечение.

Ключевые выводы были подтверждены не только на лабораторных моделях, но и при анализе крови людей с ВИЧ. Снижение гиперактивности этих клеток помогало восстанавливать функцию противовирусных Т-клеток и уменьшало вирусный резервуар. Эффект усиливался при сочетании с ингибитором иммунных контрольных точек — терапией, активизирующей истощенные иммунные клетки.

Авторы подчеркивают, что открытие может повлиять на поиск стратегий, направленных на долговременную ремиссию и потенциальное излечение. По словам исследователей, дальнейшие работы должны определить, возможно ли безопасно модулировать активность плазмоцитоидных дендритных клеток и использовать этот механизм в терапии.

Ранее была найдена связь между ВИЧ и болезнью Альцгеймера.

