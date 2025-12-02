На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы простые движения для облегчения боли в пояснице

MSP: ползание и глубокие приседания облегчают боль в пояснице
Shutterstock

Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что людям с хронической болью в пояснице может помочь простой подход — повторное обучение базовым движениям вроде перекатов, ползания, вставания на четвереньки и глубоких приседаний. Результаты исследования опубликованы в журнале Musculoskeletal Science and Practice (MSP).

Метод разработали физиотерапевты из Аделаиды. В первые недели участники выполняли только безопасные упражнения на полу, чтобы заново «настроить» работу мышц и суставов. Основой тренировочного комплекса стали приседания, перекаты на спине, отведения ног назад в положении стоя, «поза младенца», разгибание спины лежа, поддержание баланса на носках в положении на корточках и «планка» с упором на колени.

На первых этапах участники выполняли от шести до 12 контролируемых повторений нескольких движений под руководством инструктора. Постепенно нагрузка увеличивалась — движения усложнялись, но при этом всегда адаптировались под каждого. Участникам предлагали выбирать те варианты, которые позволяли им достичь цели движения — например, использовать меньший диапазон движений для сохранения правильного положения таза или регулировать угол наклона стопы для лучшей активации ягодичных мышц.

По словам исследователей, многие люди с хронической болью избегают естественных движений — наклонов, поворотов, приседов — из страха усиления симптомов. Однако такая привычка усугубляет проблему: тело становится более «зажатым», а боль — устойчивой.

Авторы подчеркивают, что комплекс простых упражнений не требует специального оборудования и подходит людям любого возраста и уровня подготовки. По словам ученых, результаты исследования выглядят многообещающе: подобные программы могут стать важной частью терапии хронической боли, особенно для тех, кому не подходят силовые или интенсивные тренировки.

Ранее врач объяснил, что «убивает спину» у офисных работников.

