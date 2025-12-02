проект

Назван фрукт, снижающий уровень холестерина в крови

Кардиолог Резник: яблоки снижают уровень холестерина на 8%

Shutterstock

Употребление яблок может способствовать снижению холестерина на 5–8%, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Елена Резник.

«Однако при показателях холестерина, значительно превышающих норму (например, 6,9, 7 или даже 8 ммоль/л), снижение на 0,5–0,7 ммоль/л не обеспечивает необходимого терапевтического эффекта. С точки зрения кардиологии такая динамика недостаточна для коррекции выраженной дислипидемии. Поэтому, если речь идет о высоких цифрах холестерина, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу для назначения соответствующей терапии», – объяснила врач.

Тем не менее яблоки могут быть полезны для широкой аудитории, особенно при умеренном уровне холестерина или в качестве профилактической меры. Регулярное употребление 1–3 яблок в день может стать важным фактором в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Они содержат пектины, способствующие выведению желчных кислот, что косвенно влияет на уровень холестерина. Важно отметить, что употребление яблок, по крайней мере, не приводит к его повышению. Кроме пектинов, яблоки богаты клетчаткой. Клетчатка играет ключевую роль в нормализации пищеварения, поддержке здоровой микрофлоры кишечника и обеспечении чувства сытости, что делает яблоки ценным продуктом для поддержания общего здоровья. Кроме того, калий и магний, содержащиеся в яблоках, препятствуют развитию аритмий», – рассказала Резник.

Необходимо подчеркнуть, что яблоки эффективны в первую очередь как средство профилактики заболеваний у здоровых людей. При уже существующих проблемах с аритмией или других сердечно-сосудистых заболеваниях самолечение яблоками недопустимо. В таких случаях следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти курс лечения с использованием проверенных и безопасных медикаментов.

