Найден способ выявить риск рака печени за годы до его развития

CMH: новая система SAFE оценивает риск рака печени за годы до болезни
Ученые из Национального университета Тайваня разработали простой метод раннего выявления риска рака печени за годы до развития заболевания по четырем параметрам. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical and Molecular Hepatology (CMH).

Новая система SAFE позволяет прогнозировать вероятность заболевания на основе стандартных данных: возраста, массы тела, наличия диабета и обычных анализов крови, включая ферменты печени, тромбоциты и глобулины.

Исследователи изучили почти 13 тысяч пациентов с различными хроническими заболеваниями печени и здоровых добровольцев. Они выяснили, что при значении SAFE выше 100 риск развития рака печени увеличивается в среднем в 7,5 раза. Формула оказалась эффективной для людей с гепатитом, алкогольным поражением печени и особенно для пациентов с жировой болезнью печени, для которых ранее не было четких рекомендаций по наблюдению.

Результаты подтвердились и на больших внешних выборках, включающих данные более 120 тысяч человек. По словам специалистов, SAFE помогает точно определить, кому необходимо регулярное обследование, а кому практически не стоит беспокоиться о риске заболевания при условии стабильного образа жизни. Авторы надеются, что этот простой инструмент вскоре станет частью клинической практики, позволяя выявлять опасные изменения на ранней стадии.

Ранее ученые выяснили, что ожирение печени ведет к выпадению волос.

