Ожирение печени ведет к выпадению волос, выяснили ученые

SciRep: жировая болезнь печени повышает риск распространенного типа облысения
Shutterstock

Иранские исследователи обнаружили, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) связана с повышенным риском андрогенетической алопеции — наиболее распространенной формы выпадения волос. Результаты опубликованы в Scientific Reports (SciRep).

НАЖБП — распространенное метаболическое заболевание, которое долго остается незамеченным, но со временем повышает риск серьезных осложнений. Это состояние нередко сопровождается избытком андрогенов, а гормональный дисбаланс, как отмечают авторы, может способствовать развитию андрогенетической алопеции.

Ученые проанализировали данные о здоровье 7993 взрослых в возрасте 35-70 лет. Андрогенетическая алопеция была выявлена у 6004 участников, НАЖБП — у 2736. Результаты показали: ожирение печени повышало риск развития выпадения волос на 31%.

Связь была особенно выраженной у женщин — риск андрогенетической алопеции в этой группе повышался до 62%. Также уязвимыми оказались люди с высоким потреблением углеводов (увеличение риска на 45%) и низкой физической активностью (на 48%). При этом ассоциация сохранялась даже после учета важных сопутствующих факторов — от калорийности рациона и состава макронутриентов до инсулинорезистентности и уровня воспаления.

Ранее исследование показалопоказало, что бергамот может защищать от ожирения печени.

