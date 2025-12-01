На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как частота стула связана с риском хронических заболеваний

CRM: частота дефекации отражает работу всех систем организма
true
true
true
close
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института системной биологии выяснили: частота стула может рассказать о состоянии здоровья не меньше, чем анализы крови. Работа опубликована в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Ученые проанализировали данные 1 425 добровольцев — от их генетики и состава микробиоты до рациона и уровня активности — и сопоставили их с частотой стула. Исследование охватывало людей без заболеваний кишечника или почек — то есть условно здоровую популяцию. Все участники самостоятельно оценивали частоту стула. Тех, кто ходил в туалет один–два раза в неделю, отнесли к категории выраженного запора, три–шесть раз в неделю — к низко-нормальной, один–три раза в день — к оптимальной, четыре и более водянистых эпизода в день — к диарее. Затем ученые изучили образцы крови и кала, а также данные о диете, активности, возрасте и телосложении.

Женщины и участники с более низким ИМТ чаще сообщали о редком стуле. Однако даже с учетом этих факторов запор и диарея демонстрировали четкие биомаркеры.

У людей с диареей в анализах чаще встречались бактерии, характерные для верхних отделов ЖКТ — признак ускоренного транзита. В крови у них обнаруживали маркеры повреждения печени, что, по словам авторов, связано с нарушением обратного всасывания желчных кислот.

У участников с запором в кале увеличивалось количество бактерий, разлагающих белки. При длительной задержке содержимого кишечника микробам становится недостаточно клетчатки, и они переходят к ферментации белков — процессу, который сопровождается образованием токсичных веществ. Одно из них — индоксилсульфат — ученые действительно обнаружили в крови таких участников. Это соединение известно как фактор, способный повреждать почки.

«Если стул задерживается слишком надолго, бактерии буквально начинают «перепрофилироваться» и вырабатывать потенциально опасные метаболиты», — пояснил ведущий автор работы, биоинженер Йоханнес Джонсон-Мартинес.

У людей, ходящих в туалет один–два раза в день — картина была противоположной: больше клетчатки в рационе, больше воды, выше уровень физической активности. Микробиота таких участников отличалась богатством видов, перерабатывающих именно пищевые волокна.

Ранее ученые рассказали, действительно ли слишком много спать вредно для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами