Стало известно, как частота стула связана с риском хронических заболеваний

Исследователи из Института системной биологии выяснили: частота стула может рассказать о состоянии здоровья не меньше, чем анализы крови. Работа опубликована в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Ученые проанализировали данные 1 425 добровольцев — от их генетики и состава микробиоты до рациона и уровня активности — и сопоставили их с частотой стула. Исследование охватывало людей без заболеваний кишечника или почек — то есть условно здоровую популяцию. Все участники самостоятельно оценивали частоту стула. Тех, кто ходил в туалет один–два раза в неделю, отнесли к категории выраженного запора, три–шесть раз в неделю — к низко-нормальной, один–три раза в день — к оптимальной, четыре и более водянистых эпизода в день — к диарее. Затем ученые изучили образцы крови и кала, а также данные о диете, активности, возрасте и телосложении.

Женщины и участники с более низким ИМТ чаще сообщали о редком стуле. Однако даже с учетом этих факторов запор и диарея демонстрировали четкие биомаркеры.

У людей с диареей в анализах чаще встречались бактерии, характерные для верхних отделов ЖКТ — признак ускоренного транзита. В крови у них обнаруживали маркеры повреждения печени, что, по словам авторов, связано с нарушением обратного всасывания желчных кислот.

У участников с запором в кале увеличивалось количество бактерий, разлагающих белки. При длительной задержке содержимого кишечника микробам становится недостаточно клетчатки, и они переходят к ферментации белков — процессу, который сопровождается образованием токсичных веществ. Одно из них — индоксилсульфат — ученые действительно обнаружили в крови таких участников. Это соединение известно как фактор, способный повреждать почки.

«Если стул задерживается слишком надолго, бактерии буквально начинают «перепрофилироваться» и вырабатывать потенциально опасные метаболиты», — пояснил ведущий автор работы, биоинженер Йоханнес Джонсон-Мартинес.

У людей, ходящих в туалет один–два раза в день — картина была противоположной: больше клетчатки в рационе, больше воды, выше уровень физической активности. Микробиота таких участников отличалась богатством видов, перерабатывающих именно пищевые волокна.

