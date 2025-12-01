Беременные женщины все чаще употребляют «слабый» алкоголь, выяснили ученые

Беременные женщины все чаще употребляют слабоалкогольные напитки — к такому выводу пришли исследователи из Университета Плимута (Великобритания) в ходе совместного исследования с организацией Alcohol Change UK. О результатах сообщает издание The Independent.

В опросе приняли участие две тысячи женщин. Выяснилось, что 71% респонденток употребляли напитки с низким содержанием алкоголя во время беременности. Большинство из них считали такие напитки более безопасной альтернативой обычному алкоголю: так ответили 72%. Еще 69% женщин отметили, что слабоалкогольные напитки помогают им чувствовать себя частью общества и не «выпадать» из привычных социальных ситуаций.

При этом 55 % женщин сообщили, что не получали от врачей никакой информации о подходящих вариантах полного отказа от алкоголя.

Оценки безопасности напитков заметно различались. Полностью безалкогольные варианты с маркировкой 0% «вполне приемлемыми» во время беременности считали 78% женщин (и 80 % — в период грудного вскармливания). Однако слабоалкогольные напитки крепостью 0,5–1,2 % приемлемыми во время беременности назвали 11% респонденток; в период грудного вскармливания этот показатель вырос до 40%.

По словам директора по исследованиям Alcohol Change UK Айлар Хашемзаде, расширение рынка безалкогольных и слабоалкогольных напитков помогает женщинам избегать алкоголя, не отказываясь от привычного формата напитков. Однако организация подчеркивает необходимость большей ясности в вопросе безопасности такой продукции, особенно с долей этилового спирта в диапазоне 0,05-1,2 %.

Эксперты предупреждают, что низкое содержание этанола не гарантирует отсутствие рисков. Даже небольшие дозы алкоголя способны вызывать неблагоприятные изменения в организме. Кроме того, в слабоалкогольных напитках могут содержаться красители, подсластители и ароматизаторы, способные провоцировать побочные реакции. В отдельных случаях возможны аллергические проявления — от кожных высыпаний до тяжелых нарушений дыхания.

