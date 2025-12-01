На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одомашнивание кошек произошло гораздо позже, чем считалось ранее

Cell Genomics: леопардовые кошки жили с людьми задолго до домашних
Unsplash

Леопардовые кошки жили рядом с людьми в Древнем Китае более 3500 лет — задолго до появления домашних кошек. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Genomics.

Ученые проанализировали древние кости кошачьих из 14 археологических памятников по всему Китаю, датируемые периодом от 3500 г. до н. э. до 1800 г. н. э. Радиоуглеродное датирование и анализ ядерной и митохондриальной ДНК позволили установить видовую принадлежность животных и проследить историю взаимодействия людей и кошек в регионе.

Из 22 исследованных особей 14, относящихся к периоду 730-1800 гг. н. э., оказались домашними кошками (Felis catus). Самые ранние домашние кошки были найдены в Тунване — крупном центре Шелкового пути. Это подтверждает, что домашние кошки проникли в Китай относительно поздно, примерно в VIII веке н. э., вероятно, как экзотические питомцы, популярные при дворе.

Однако все более древние останки принадлежали не домашним, а леопардовым кошкам (Prionailurus bengalensis). Они встречаются в материалах возрастом до 5400 лет и, по словам авторов, жили бок о бок с людьми более трех тысячелетий. Эти небольшие дикие кошки, по-видимому, выполняли ту же функцию, что позже домашние: охотились на грызунов в поселениях и на полях и вступали с людьми в комменсальные отношения.

Как отмечает соавтор исследования Шу-Цзинь Ло, связь между человеком и леопардовой кошкой была «не случайным эпизодом, а длительной общей историей». Люди, вероятно, брали котят и пытались приручать их для борьбы с вредителями, хотя полноценного одомашнивания не произошло.

Палеогенетики подчеркивают, что этот сценарий напоминает ранний этап одомашнивания кошек на Ближнем Востоке: животные не становились полностью ручными, но активно использовали экологическую нишу, которую создавали человеческие поселения.

Ранее ученые выяснили, какие домашние питомцы снижают стресс у детей.

