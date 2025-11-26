Бергамот может защищать от ожирения печени, выяснили ученые

Полифенолы бергамота могут снижать жировую инфильтрацию печени и улучшать метаболические показатели органа при уже развившемся стеатозе. К таким выводам пришли исследователи Университета Магна Греция в ходе эксперимента на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ожирение печени у грызунов вызвали с помощью 15-недельной высококалорийной диеты, имитирующей человеческий рацион с избытком сладкого и жирного. Части животных дополнительно давали полифенольную фракцию бергамота (BPF) в питьевой воде. У мышей, которые не получали добавку, масса печени и содержание жира увеличивались более чем вдвое. Показатели триглицеридов, холестерина и глюкозы в крови также заметно выросли.

На фоне приема BPF количество жира в ткани печени снижалось, а площадь жировых капель в клетках сокращалась. Одновременно снижался уровень триглицеридов и глюкозы в крови. По данным гистологического анализа, полифенолы бергамота подавляли синтез липидов и усиливали аутофагию — процесс клеточной «уборки», который помогает утилизировать избыточные жиры и поврежденные структуры.

Ученые также обнаружили изменения в кишечнике: восстанавливалось производство короткоцепочечных жирных кислот, включая бутират. Эти метаболиты считаются важным защитным фактором при нарушениях обмена веществ и жировой болезни печени.

Авторы подчеркивают, что многообещающие результаты пока получены только на одной линии лабораторных мышей. Рассматривать экстракт бергамота как подтвержденный способ профилактики ожирения печени у людей можно будет только после клинических исследований.

