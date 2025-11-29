Ученые зафиксировали сильные солнечные вспышки

Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

Отмечается, что самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по московскому времени и классифицированная как M5.9.

На прошлой неделе ученые сообщали, что на видимую поверхность Солнца выходят два новых активных центра, которые пока показывают умеренную активность, не влияя существенно на космическую погоду около Земли.

Визуально оба пятна напоминают ситуацию, которая складывалась в первой половине ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара и потом трясла Землю почти десять дней. В те дни из-за активности северного центра 4274 были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки, а также сильная магнитная буря, отмечают эксперты в лаборатории.

Ранее сообщалось, что ученые планируют испытать метод, способный снизить яркость солнца.