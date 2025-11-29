На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые зафиксировали сильные солнечные вспышки

Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце
true
true
true
close
Shutterstock

Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

Отмечается, что самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по московскому времени и классифицированная как M5.9.

На прошлой неделе ученые сообщали, что на видимую поверхность Солнца выходят два новых активных центра, которые пока показывают умеренную активность, не влияя существенно на космическую погоду около Земли.

Визуально оба пятна напоминают ситуацию, которая складывалась в первой половине ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара и потом трясла Землю почти десять дней. В те дни из-за активности северного центра 4274 были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки, а также сильная магнитная буря, отмечают эксперты в лаборатории.

Ранее сообщалось, что ученые планируют испытать метод, способный снизить яркость солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами