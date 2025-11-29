Врач рассказала, какие народные средства помогут избавиться от бородавок у детей

Для лечения бородавок у детей можно использовать сок чистотела, уксусную кислоту и чеснок. Однако применять такие методы нужно после консультации с дерматологом. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук Ольга Тарасова, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета.

Эксперт напомнила, что пик заболеваемости бородавками приходится на 12-16 лет, но нередко они встречаются и у дошкольников.

«Практически каждый второй ребенок хотя бы раз сталкивался с этой проблемой. Главный провокатор — снижение местного или общего иммунитета. Вирус есть у многих, но проявляется он только при благоприятных для него условиях: микротравмах кожи, потливости, стрессе, переутомлении, нехватке витаминов, ношении тесной одежды и обуви», – рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Тарасовой, бородавки могут исчезнуть самостоятельно за несколько месяцев (благодаря созреванию иммунной системы), однако иногда упорно не поддаются терапии больше года. Современные методы позволяют удалить сам нарост быстро (за одну-две процедуры), но для полного подавления вируса в коже и предотвращения рецидивов нужно время и терпение.

Врач отметила, что в качестве народных средств лечения подходит прижигание соком чистотела или кашицей из чеснока. Важно наносить средства точечно, только на нарост, чтобы не вызвать ожог здоровой кожи. Бородавки также можно обрабатывать уксусной кислотой.

«Уксусная кислота требует крайней осторожности из-за риска химического ожога. Применять такие методы лечения можно только после консультации с врачом. Кроме того, достижение результата в этом случае занимает больше времени», – предупредила врач.

Также специалист посоветовала присмотреться к аптечным продуктам – салициловой кислоте (например, пластырь «Салипод», раствор «Колломак») и наборам для криотерапии. Наиболее эффективно и быстро удалить бородавки можно высокочастотным радиоволновым ножом (сургитроном) в условиях клиники.

