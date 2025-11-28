На популярное российское теле-шоу о похудении подали жалобу в суд

Арбитражный суд Москвы 25 ноября отказал компании в иске к телеканалу «Пятница» и онлайн-кинотеатру «Премьер», в котором ГЕРОФАРМ требовал признать трансляцию шоу нарушающей законодательство и прекратить его показ. Компания заявила, что не согласна с решением и в ближайшее время подаст апелляционную жалобу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГЕРОФАРМ.

«На последнем заседании мы ходатайствовали о привлечении Роскомнадзора к участию в деле ввиду его публичной значимости и общественного интереса. Суд отказал, и это становится основанием для апелляции», — рассказал представитель ГЕРОФАРМ Борис Малахов. По его словам, компания ожидает от медиасообщества ответственного подхода к затрагиванию вопросов здоровья и готова к «конструктивному диалогу».

Иск был подан в марте 2025 года. В ГЕРОФАРМ считают, что ожирение является хроническим заболеванием и требует медицинского, а не развлекательного подхода. Компания настаивает, что СМИ, влияющие на общественное мнение, должны исключать стигматизацию людей с избыточным весом и подавать информацию, ориентированную на заботу о физическом и психологическом благополучии.

Особое беспокойство в компании вызвал выход нового сезона проекта.

«Нам искренне жаль, что стартовал новый сезон телешоу с участием юных девушек и их мам. Мы обеспокоены состоянием тех, кто уже прошел через это испытание», — заявила заместитель генерального директора ГЕРОФАРМ Марина Рыкова.

Она подчеркнула, что компания готова оказать поддержку участницам прошлых сезонов, если они столкнулись с психологическими сложностями или ухудшением здоровья.

«Вы можете обратиться к нам — мы открыты для помощи», — добавила Рыкова.

