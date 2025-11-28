На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор, снижающий эффективность тренировок

BMC Medicine: загрязнение воздуха снижает пользу физических упражнений
true
true
true
close
Slava Dumchev/Shutterstock/FOTODOM

Длительное воздействие токсичного воздуха способно заметно ослаблять полезный эффект регулярных физических нагрузок. К такому выводу пришла международная группа. Работа опубликована в журнале BMC Medicine.

Регулярная физическая активность снижает риск смерти от любых причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Однако в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха защитный эффект заметно уменьшается. Ученые изучили воздействие взвешенных частиц PM2.5 — микроскопических частиц диаметром меньше 2,5 микрометра, способных проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток.

Оказалось, что влияние спорта существенно ослабевает там, где среднегодовой уровень PM2.5 превышает 25 мкг/м³. По оценкам ученых, почти половина населения Земли живет в регионах, где эта отметка стабильно превышена. Тем не менее физическая активность оставалась полезной даже в условиях грязного воздуха.

В рамках анализа ученые объединили данные семи крупных исследований, включая три неопубликованных ранее. Часть информации была пересчитана с нуля на индивидуальном уровне. В целом участники, которые занимались умеренными или интенсивными тренировками не менее 150 минут в неделю, имели примерно на 30% меньший риск смерти по сравнению с менее активными людьми. Однако если такие участники жили в районах с уровнем PM2.5 выше 25 мкг/м³, снижение риска сокращалось примерно до 12–15%.

«Наши результаты подчеркивают, что занятия спортом важны в любом случае, однако улучшение качества воздуха позволяет значительно усилить пользу», — заявил руководитель работы По-Вен Ку из Национального университета Чжунсина.

Ранее был назван простой способ определить проблемы со здоровьем по форме ягодиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами