Назван способ выявить риск болезни Альцгеймера по стилю вождения

Neurology: анализ привычек вождения позволяет выявить когнитивные нарушения
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отслеживание поведения за рулем может стать новым способом ранней диагностики когнитивного снижения. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Работа опубликована в журнале Neurology.

«Ранняя идентификация пожилых водителей, которые находятся в группе риска, — важная задача для общественного здоровья, но существующие методы сложны и требуют много времени», — заявил автор работы Ганеш М. Бабулал.

Исследователи установили GPS-трекеры в автомобили участников и обнаружили: анализ реальных привычек вождения позволяет точнее определить появление когнитивных нарушений, чем возраст, генетические факторы или даже результаты тестов.

В работе участвовали 298 человек — 56 с легкими когнитивными нарушениями (предвестником болезни Альцгеймера) и 242 здоровых добровольца. Средний возраст — 75 лет. Все участники водили машину не реже одного раза в неделю.

За каждым наблюдали более трех лет. Параллельно участники проходили когнитивные тесты, а установленный в автомобиле прибор собирал подробные данные о маршрутах, скорости и частоте поездок.

В начале исследования различий практически не было. Но со временем у людей с когнитивными нарушениями проявились характерные особенности: они реже садились за руль, гораздо реже ездили ночью, сократили дальность и разнообразие поездок и меньше отклонялись от привычного маршрута.

На основе этих параметров — средней и максимальной длины поездок, превышения скорости, изменчивости маршрутов — исследователи смогли с 82% точностью предсказать наличие легких когнитивных нарушений.

По словам Бабулала, такая система мониторинга практически не вмешивается в жизнь людей и может стать важным инструментом раннего выявления проблем. Это позволит вовремя предотвращать аварии и назначать корректирующие меры.

Ранее был обнаружен новый ранний признак болезни Альцгеймера.

