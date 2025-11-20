Обнаружен новый ранний признак болезни Альцгеймера

«Дренажные каналы» мозга, отвечающие за выведение токсичных отходов, чаще оказываются засоренными у людей, у которых появляются ранние признаки болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи Наньянского технологического университета. Полученные данные указывают, что расширенные периваскулярные пространства могут служить новым ранним маркером одного из самых распространенных видов деменции. Работа опубликована в журнале Neurology.

Периваскулярные пространства — это участки вокруг сосудов мозга, где накапливаются и откуда выводятся токсичные белки, включая бета-амилоид и тау, характерные для болезни Альцгеймера. Когда система очистки работает плохо, эти пространства расширяются — и это хорошо заметно на обычных МРТ головного мозга.

Участниками стали около 350 человек без когнитивных нарушений и более 600 — с признаками легкого когнитивного снижения, стадии, предшествующей деменции. Анализ их МРТ показал: у людей с нарушениями чаще встречались расширенные периваскулярные пространства.

Кроме того, ученые изучили уровень семи биомаркеров в крови, включая бета-амилоид и тау-белки. Оказалось, что наличие «засоренных каналов» связано с четырьмя биомаркерами болезни Альцгеймера — то есть у таких людей вероятнее имеются амилоидные бляшки, тау-спутанность и повреждения нейронов.

Исследователи также сравнили этот показатель с другим классическим маркером — повреждением белого вещества мозга. И обнаружили, что при легком когнитивном нарушении связь биомаркеров с расширенными периваскулярными пространствами сильнее, чем с поражением белого вещества. Это говорит о том, что нарушенная работа «дренажа» мозга может появляться раньше других изменений.

По словам руководителя работы, доцента Нагендрана Кандиаха из медицинской школы Ли Конг Чиан, такие данные меняют подход к диагностике: привычное внимание к изменениям белого вещества может быть недостаточным, тогда как расширенные периваскулярные пространства несут уникальную информацию о риске болезни Альцгеймера. Если врач, оценивая МРТ пациента с когнитивными жалобами, видит расширенные периваскулярные пространства, он не должен автоматически списывать симптомы на сосудистую деменцию — этот признак может указывать и на повышенный риск Альцгеймера.

Команда планирует продолжить наблюдения, чтобы выяснить, как часто участники с расширенными периваскулярными пространствами переходят к клинической стадии деменции. В перспективе этот показатель может стать частью стандартной диагностики опасного нейродегенеративного заболевания.

