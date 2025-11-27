Обнаружены новые макеры ранней шизофрении в мозге

Ученые из Севильского университета установили, что у людей на ранних этапах развития шизофрении начинает стираться структурное различие между височной, поясной и островковой долями мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Чтобы оценить, насколько эти области отличаются друг от друга на уровне морфологии, исследователи использовали метод сетей, основанных на морфометрической обратной дивергенции (MIND). Эта технология опирается на данные структурной МРТ — объем, площадь поверхности и толщину коры. Более низкие значения MIND отражают меньшее различие, то есть большую морфологическую разобщенность.

С применением этой методологии ученые построили сети MIND для 195 здоровых добровольцев и 352 пациентов с ранней шизофренией. Сравнение показало: у людей с психическим заболеванием структурное сходство между областями височной, поясной и островковой долей было заметно снижено. Причем это снижение оказалось более выраженным у пациентов с тяжелыми когнитивными нарушениями и более ярко выраженной симптоматикой.

Изменения затрагивали прежде всего ассоциативные зоны высшего порядка. Эти участки коры головного мозга зоны созревают позже других, они не имеют специфической сенсорной или моторной функции, но интегрируют информацию из различных источников.

По мнению исследователей, использование сетей MIND может помочь в поиске структурных биомаркеров шизофрении и создать основу для новых персонализированных терапевтических стратегий.

Ранее лекарство от прыщей оказалось эффективным защитником от шизофрении.