На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еноты начали одомашнивать сами себя, выяснили ученые

Frontiers: самоодомашнивание енотов привело к уменьшению объема их мозга
true
true
true
close
Tommy Daynjer/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Арканзаса в Литл-Роке установили, что городские еноты в США имеют значительно более короткие морды по сравнению с сельскими особями. Такие изменения говорят о начале «самоодомашнивания» животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Zoology.

Биологи проанализировали тысячи изображений североамериканских енотов (Procyon lotor), сделанных в США с 2000 по 2024 год. С помощью компьютерного анализа они сравнили размер черепа и морды у животных, живущих рядом с человеком, и у тех, кто обитает в более естественной среде.

Ведущий автор работы Раффаэла Леш объясняет, что целью исследования было выяснить, могут ли городские условия запускать процессы самоодомашнивания у животных, которые формально не считаются домашними. По ее словам, вопрос заключался в том, достаточно ли постоянного присутствия людей, чтобы морфология и поведение енотов начали меняться.

Результаты показали: у городских енотов длина морды уменьшилась в среднем на 3,56%. Такой признак соответствует так называемому синдрому одомашнивания — набору изменений, возникающих у животных, адаптирующихся к жизни рядом с человеком. Такие изменения предполагают снижение агрессии, уменьшение зубов, более разнообразную окраску шерсти и сокращение объема мозга.

Исследователи отмечают, что городская среда создает для енотов новые ниши. Крупные хищники практически исчезли, а стабильный источник пищи — человеческие отходы — присутствует повсеместно. Чтобы извлечь выгоду из этих условий, животным необходимо терпеть близость людей и демонстрировать менее агрессивное поведение, что и может способствовать самоодомашниванию.

Похожее явление наблюдается и у других городских видов. Например, у городских лис морды становятся длиннее и тоньше, что облегчает поиск пищи вокруг контейнеров и в узких пространствах.

Авторы считают, что изменения у енотов уже достаточно заметны и могут усиливаться. Если тенденция сохранится, городские популяции со временем могут сформировать отдельную, полудомашнюю форму — условно «мусорную панду».

Ранее у черепах обнаружили загадочную суперспособность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами