Названы анализы и исследования, выявляющие скрытые проблемы здоровья после 35

Врач Власова: после 35 стоит сдать анализы на свертываемость крови и сделать МРТ

Максим Захаров/РИА Новости

После 30–35 лет перед походом в зал или другими физическими нагрузками важно сдать несколько анализов и пройти обследования, чтобы выявить скрытые проблемы со здоровьем. Также важно сделать МРТ суставов и рентген позвоночника, рассказала «Газете.Ru» главный врач Клиники КИТ в Куркино в Москве Алина Власова.

«Скрытые сердечно-сосудистые патологии несут самую большую опасность. С возрастом риск бессимптомной ишемической болезни сердца, аритмий и других заболеваний растет. Обычная ЭКГ, которая выполняется в состоянии покоя, не поможет выявить проблемы, которые проявляются только при высоком пульсе. Золотым стандартом в таком случае является нагрузочный тест (например, тредмил или велоэргометрия). Вы бежите на беговой дорожке или крутите педали велоэргометра с постоянно возрастающей нагрузкой, пока выполняется ЭКГ и измеряется давление. Такая диагностика выявляет скрытую ишемию, нарушения сердечного ритма при нагрузке», – объяснила врач.

Чтобы выявить проблемы опорно-двигательного аппарата, нужно сделать МРТ суставов (коленных, тазобедренных, голеностопных). Это исследование позволяет выявить начальные стадии артроза, старые травмы, которые могут обостриться, и анатомические особенности, предрасполагающие к травмам.

«Рентгенография отделов позвоночника поможет оценить состояние позвонков, межпозвонковых дисков, выявить грыжи, протрузии и остеохондроз, при наличии которых ударная нагрузка может вызвать болевой синдром. Так как интенсивные нагрузки влияют на сосудистую систему, важна профилактика тромбозов, особенно при наличии предрасположенности к ним. Для этого желательно сдать комплексный анализ на свертываемость крови (коагулограмму). Результаты покажут, нет ли у вас склонности к повышенному тромбообразованию. Также стоит выполнить дуплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей. Это исследование определяет наличие тромбов в венах ног — основную причину тромбоэмболии», – заметила врач.

