Психолог объяснила, как связаны ритуал синхронизации и курение

Курение и в прошлом, и сегодня используется людьми в качестве ритуала синхронизации, рассказала «Газете.Ru» профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, завкафедрой клинической психологии Пироговского университета Вера Никишина.

Курение – это действие, которое в истории человечества часто применялось для проведения ритуалов, синхронизации и объединения людей, и изменения состояния сознания. Позже у курения появилась и другая функция стабилизации состояния, снижения возбуждения в случае интенсивности стресса или наоборот повышения тонуса, когда тормозные процессы, например, утреннее просыпание требует не личного усилия человека, а каких-то химических вливаний», – объяснила психолог.

По словам Никишиной, курение вейпов также имеет повальный характер из-за желания людей подражать остальным участникам социальной группы, в которую он входит. Попросту говоря, вейпинг – это модно.

«Всем этим управляет подражательная история, когда действие части членов группы становится тотальным, принятым и приемлемым для всех представителей этой группы. Так, к сожалению, стало с использованием парогенераторов в подростковой и юношеской среде последних нескольких лет. Постоянное использование приводит к патологическому гомеостазу. Никотин и другие вещества становится важной частью жизни благодаря привычке и ритуалу», – объяснила врач.

Ранее казанские ученые научились прогнозировать урожай пшеницы по составу почвы.