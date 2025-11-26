На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал как не «упустить» начало деменции

Daily Mail: начало деменции трудно распознать, если симптомы возникают вечером
true
true
true
close
Depositphotos

У пациентов с деменцией первые симптомы болезни могут проявляться поздно вечером, что затрудняет раннее выявление заболевания. Об этом рассказал невролог Виктор Диас из Университетской больницы Томаса Джефферсона изданию Daily Mail.

По словам специалиста, у каждого пятого человека с деменцией встречается так называемый синдром «заходящего солнца» — обострение симптомов в вечернее время. Пациенты могут терять ориентацию, не помнить, где находятся, кто рядом, или как выполнять привычные действия.

Синдром «заходящего солнца» возникает из-за того, что по мере прогрессирования деменции нарушаются функции участков мозга, которые отвечают за восприятие времени, сон, внимание и ориентацию в пространстве.

Ранние проявления синдрома часто возникают задолго до постановки диагноза, но остаются незамеченными из-за легкой степени и кратковременности. Они могут включать легкую спутанность сознания, раздражительность или тревожность по вечерам. Невролог подчеркнул, что появление таких признаков необязательно указывает на деменцию, однако требует внимания, особенно если эпизоды повторяются и сопровождаются нарушением сна.

Ранее было названо событие, способное повысить риск развития деменции на 83%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами