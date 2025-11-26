На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо событие, способное повысить риск развития деменции на 83%

Aging: госпитализация из-за инфекции повышает риск развития деменции на 83%
Depositphotos

Госпитализация из-за инфекционного заболевания может повысить риск развития деменции на 83%. К таким выводам пришли ученые из Национального университета Сингапура. Результаты научного обзора опубликованы в журнале Aging.

В обзор включили результаты 16 исследований с участием более четырех миллионов человек. Ученые анализировали долгосрочную связь между перенесенной инфекцией, требующей стационарного лечения, и последующим состоянием когнитивного здоровья.

Риск деменции по любой причине у пациентов, госпитализированных из-за инфекции, был выше на 83%. Наиболее сильная корреляция наблюдалась при сепсисе, а также при пневмонии, инфекциях мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей. При этом вероятность последующего развития сосудистой деменции оказалась значительно выше, чем риск болезни Альцгеймера.

Одним из возможных механизмов исследователи считают системное воспаление, вызываемое инфекцией. Воспалительные молекулы могут проникать через гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой), способствуя накоплению токсичных белков и гибели нейронов. Этот процесс может усиливаться у пожилых людей, чья иммунная система восстанавливается медленнее.

Риск был максимальным в течение первого года после госпитализации, но оставался повышенным на протяжении многих лет. В исследованиях с периодом наблюдения более десяти лет связь между инфекциями и деменцией становилась еще более выраженной.

Авторы считают, что результаты подчеркивают необходимость раннего когнитивного мониторинга после выписки, особенно у пациентов старшего возраста. Они отмечают, что стратегии профилактики деменции должны учитывать не только генетику и образ жизни, но и перенесенные инфекции как долгосрочный фактор риска.

Ранее были названы виды спорта, которые повышают риск развития деменции.

