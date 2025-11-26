На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, защищающие мозг от болезни Альцгеймера

Rui Elena/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление овощей, ягод, рыбы и цельнозерновых продуктов может замедлять снижение когнитивных функций и защищать мозг. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Ученые сравнили два популярных подхода к питанию — средиземноморскую диету и диету MIND, разработанную для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Оказалось, что обе схемы питания связаны с лучшей когнитивной функцией, а диета MIND продемонстрировала небольшое преимущество.

Альцгеймер затрагивает более 55 млн человек во всем мире и постепенно разрушает память и мышление. Пока лекарства от болезни не существует, исследователи все чаще обращают внимание на образ жизни, включая питание, как способ снизить риски.

В исследовании под руководством Сяофан Лиу из больницы округа Хуаду в Китае приняли участие 1,500 человек в возрасте от 50 до 75 лет: 750 здоровых и 750 с болезнью Альцгеймера. На протяжении пяти лет ученые отслеживали питание участников через опросники и мобильные приложения, проверяли память и мышление, брали кровь и спинномозговую жидкость для анализа биомаркеров болезни, а также проводили МРТ головного мозга.

Результаты показали, что люди, строго соблюдавшие одну из диет, демонстрировали лучшие показатели памяти, меньше вредных белков, связанных с Альцгеймером, и снижение воспалительных процессов. МРТ показала замедление атрофии гиппокампа и утончения коры мозга, ответственных за память и высшие когнитивные функции.

«Обе диеты оказывают нейропротективное действие, однако MIND демонстрирует небольшое преимущество благодаря включению продуктов с доказанным положительным эффектом на мозг: ягод, листовой зелени и цельнозерновых продуктов», — отметили авторы.

Ранее была названа диета, защищающая от развития психических расстройств.

