Ученые развеяли популярные мифы о противогололедных реагентах

С наступлением зимы российские города традиционно разделяются на два лагеря: одни считают противогололедные реагенты спасением от травм, другие — источником коррозии, токсичности и повреждений обуви. Несмотря на ежегодные споры, большинство представлений о реагентах основаны на эмоциях, а не на реальных данных. Ученый ПНИПУ Никита Фаустов рассказал, как работают современные смеси, какие из них действительно опасны и что скрывается за наиболее распространенными заблуждениями. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По его словам, современные реагенты давно перестали быть простой смесью соли и песка. Это сложные составы с разным принципом действия, температурным диапазоном и уровнем экологической нагрузки. Хлорид натрия остается самым распространенным и дешевым вариантом, но эффективен только до −15 °C и вызывает интенсивную коррозию и засоление почв. Хлористый магний и хлорид кальция, напротив, работают при более низких температурах, но стоят дороже и используются в зонах, где требуется снизить вред для растений, покрытий и инфраструктуры. В исторических центрах и на чувствительных участках все чаще применяют биоразлагаемые формиаты и ацетаты, хотя высокая стоимость и падение эффективности в сильный мороз пока не позволяют перейти на них повсеместно. Фрикционные материалы — песок и каменная крошка — считаются наиболее экологичными, но требуют масштабной механической уборки, что делает их менее удобными для крупных городов.

При этом многие стереотипы о реагентах не выдерживают проверки. Представление о том, что традиционные соль и песок являются лучшим способом борьбы с гололедом, постепенно устаревает. Соль эффективна лишь в умеренные морозы, а песок не уничтожает лед и забивает ливневые стоки, поэтому в городе постепенно переходят к современным многокомпонентным смесям.

Опасение, что любые реагенты портят обувь, также преувеличено. Наибольший вред наносят соли натрия, кальция и магния, которые разрушают структуру кожи и замши, однако щадящие смеси и фрикционные материалы почти не влияют на материалы. При элементарном уходе — своевременной очистке и использовании пропиток — большая часть проблем устранима. Идея о полностью безопасных реагентах остается мифом: даже биоразлагаемые составы при передозировке могут изменить структуру почвы или воды. Тем не менее именно они позволяют минимизировать воздействие на среду там, где это критично.

Вопрос о вреде реагентов для животных тоже требует уточнений. Хлоридные смеси действительно могут вызывать раздражение и химические ожоги лап, особенно хлорид кальция, выделяющий тепло при растворении. Щадящие составы менее опасны, но их применение ограничено. Поэтому профилактика — мытье лап, защитные средства и выбор маршрутов с более мягкой обработкой — остается единственным надежным способом защиты.

По словам Никиты Фаустова, полностью отказаться от противогололедных средств город сейчас не может. Рациональным подходом становится сочетание своевременной механической уборки, использования современных, менее агрессивных составов и строгого соблюдения норм внесения.

«Важно понимать, что выбор реагента всегда связан с компромиссом, а эффективность и безопасность зависят не только от химии, но и от правильной организации зимнего содержания дорог», — подчеркнул ученый.

Ранее в России нашли способ создавать промышленные детали с лучшими эксплуатационными свойствами.