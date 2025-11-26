Российские ученые повысили эффективность поиска нефтяных месторождений

Ученые Пермского Политеха предложили решение одной из ключевых проблем нефтяной промышленности — неопределенности в оценке геологического строения пластов. Они разработали методику, которая позволяет генерировать множество трехмерных моделей и выбирать среди них наиболее достоверные. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Главная трудность нефтяников — подземное пространство невозможно увидеть напрямую. Горная порода, в которой накапливается нефть, напоминает гигантскую пористую губку, смятую и разорванную тектоническими процессами. Месторождение состоит из разрозненных «карманов», точная геометрия которых скрыта от наблюдения. Ошибка в интерпретации структуры приводит к неудачному бурению и потере части запасов.

Существующие критерии позволяют оценить модели лишь частично. Они не учитывают совокупность параметров — толщину пластов, соответствие предыдущим исследованиям, реалистичность геологического строения и сопоставимость запасов с фактической добычей. Ученые ПНИПУ разработали первую методику, которая объединяет эти факторы в единую систему оценки.

На основе данных одного из отечественных месторождений исследователи создали 289 трехмерных моделей. Затем они модернизировали используемый программный модуль, добавив комплексную проверку по четырем независимым критериям. Итогом стало создание специального показателя — Оккол. Он оценивает достоверность каждой модели по шкале от 0 до 1 и позволяет автоматически сортировать цифровые двойники от наименее правдоподобных до наиболее точных.

Проверка на реальных данных показала, что модели с высоким значением Оккол лучше всего совпадают с историей добычи. Это подтвердило корректность методики. Более того, новый подход позволил существенно сократить неопределенность: если ранее оценки запасов колебались от 540,7 до 1194,1 тысячи тонн, то после отбора 49 лучших моделей диапазон сузился до 881,8–1185,6 тысячи тонн. Разброс уменьшился на 46%, а число моделей, требующих анализа, — на 83%.

«В течение многих лет компании использовали иностранные решения для построения 3D-моделей. Сейчас, в условиях импортозамещения, необходимы отечественные технологии. Мы ведем переговоры о создании промышленного программного модуля на основе полученного патента», — рассказал Денис Потехин, доктор технических наук, доцент кафедры «Геология нефти и газа» ПНИПУ.

По словам Сергея Галкина, декана горно-нефтяного факультета ПНИПУ, существующие программные продукты не позволяют достоверно анализировать сложные объекты: «Внедрение нашей методики снимает проблему геологической неопределенности и не имеет аналогов на российском рынке».

