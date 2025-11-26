В России представили систему ранней диагности рака в три этапа

В РТУ МИРЭА представили высокоточную систему ранней диагности рака в три этапа

Ученые РТУ МИРЭА представили на Конгрессе молодых ученых трехэтапную систему ранней диагностики рака. В основе технологии лежит использование радиофармпрепаратов с метками, накапливающимися в опухолевых клетках. Визуализация таких меток позволяет оценивать локализацию новообразования с высокой точностью. Об этом «Газете.Ru» в пресс-службе вуза.

На первом этапе специализированная аппаратура фиксирует распределение препарата в тканях, а программные инструменты переводят сигнал в диагностические изображения. Это позволяет «подсветить» заболевание, даже если оно только зарождается.

«Мы синтезировали и запатентовали уникальный хелатор — это «умный крючок», который надежно соединяет радиоактивную метку с целевой молекулой. Эта молекула-носитель обеспечивает доставку изотопа строго в опухоль, минимизируя воздействие на здоровые ткани, что делает диагностику не только точной, но и безопасной для пациента», — поясняет кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии биологически активных соединений Петр Островерхов.

Второй модуль представляет собой систему анализа данных на основе искусственного интеллекта. По словам ученых, ИИ помогает врачу быстро и безошибочно анализировать сложные снимки, выделять подозрительные участки и точнее ставить диагноз.

«Нейросеть учится видеть то, что человеческий глаз может упустить на ранних стадиях. Она не заменяет врача, а становится его помощником и ассистентом, многократно усиливающим его возможности. Это особенно важно для стран с большой территорией, где не везде есть узкопрофильные специалисты-онкологи», — пояснил кандидат химических наук, заведующий лабораторией антимикробной фотодинамической терапии РТУ МИРЭА Никита Суворов.

Третий этап предполагает телемедицинскую консультацию. Это позволяет врачам из разных городов и стран совместно обсуждать сложные случаи, обеспечивая пациентам доступ к лучшим специалистам независимо от места жительства.

Проект реализуется в кооперации с ведущими медицинскими центрами России, такими как МНИОИ им. П.А. Герцена. В ближайшие годы планируется проведение клинических исследований и начало практического внедрения в систему здравоохранения.

