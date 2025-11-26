На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У «безопасного» заменителя сахара нашли весомый недостаток

SciSig: избыток подсластителя сорбита может проникать в печень в виде фруктозы
Shutterstock

Сахарный спирт сорбит может повышать «нагрузку» на полезные кишечные бактерии и преобразовываться в печени во фруктозу. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Вашингтонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSig).

Такие подсластители, как аспартам, сукралоза и сахарные спирты часто позиционируются как более здоровая альтернатива продуктам с фруктозой и рафинированным сахаром (глюкозой). Ранее исследования показали, что переработка избытка в печени может повысить риск развития рака. Также научные работы выявили, что фруктоза является одним из основных провокаторов стеатоза печени, от которого страдают 30 % взрослого населения во всем мире.

По словам ученых, сорбит «отличается от фруктозы всего на одну трансформацию». Чтобы выявить возможные негативные эффекты его употребления на печень и другие системы организма, ученые провели серию экспериментов на рыбках данио.

Результаты показали, что сорбит может естественным образом перерабатываться кишечными бактериями, в конечном счете преобразовываться в печени во фруктозу. По словам ученых, сорбитол-разлагающие штаммы бактерий Aeromonas превращают сахарный спирт в безвредный бактериальный побочный продукт. Однако для людей с недостатком этих бактерий употребление сорбита практически равнозначно прямому воздействию фруктозы.

Также исследователи установили, что количество потребляемого сорбита может превышать расщепляющие возможности кишечных бактерий даже в обычных обстоятельствах. Это может произойти, если в рационе присутствует чрезмерное количество глюкозы и диетических продуктов на основе сахарного спирта.

«Кишечные бактерии хорошо справляются с выведением сорбита, если он присутствует в небольших количествах, например во фруктах. Однако риск дисфункции печени при злоупотреблении сахарозаменителями все еще существует», ― заключили авторы.

Ранее была названа группа продуктов, повышающая риск развития рака легких.

