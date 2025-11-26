На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван орех, способный поддержать здоровье сердца

Nutrients: ненасыщенные жиры в пекане помогают укрепить здоровье сердца
Shutterstock

Орех пекан в умеренных количествах может снижать уровень «плохого» холестерина и улучшать обмен веществ без риска прибавки в весе. К такому выводу пришли исследователи Иллинойского технологического института. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали результаты 52 исследований, в которых рассматривались современные пищевые привычки людей. Мета-анализ показал, что замена привычных перекусов порцией пекана улучшает липидный профиль и качество питания. По словам ученых, этот орех богат ненасыщенными жирами, клетчаткой, минералами, полифенолами, токоферолами и фитостеролами — компонентами, которые связывают с пользой для сердца.

Эксперименты показали, что 30-70 граммов пекана в день эффективнее всего снижали уровни общего, «плохого» холестерина и триглицеридов, а также повышали показатели здорового рациона по шкале Healthy Eating Index. При этом масса тела участников в контролируемых исследованиях почти не менялась, а в части экспериментов фиксировалось усиление насыщения и изменения гормонов аппетита.

Данные о влиянии пекана на глюкозу, чувствительность к инсулину, воспаление и сосудистую функцию остаются неоднородными: в разных исследованиях эффект варьировался от улучшений до нейтрального. По словам ученых, результаты в отношении когнитивных функций также требуют дальнейших подтверждений.

Авторы отмечают, что пекан может стать полезным компонентом рациона благодаря влиянию на липидный профиль, но подчеркивают: продукт не является «чудо-средством». Ученые добавили, что положительный эффект проявляется в контексте сбалансированного питания и контроля калорийности.

Ранее ученые выяснили, что жареный арахис улучшает память и кровоснабжение мозга.

