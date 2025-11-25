Физик объяснил, кто сможет ответить на вопрос о существовании параллельных вселенных

Дать ответ на вопрос о существовании параллельных вселенных в будущем сможет ИИ, погруженный в квантовый компьютер, рассказал «Газете.Ru» физик-теоретик, доктор физико-математических наук, специалист по квантовой теории поля Алексей Семихатов.

Исследователи квантовой физики предполагают, что каждый раз, когда встает выбор между событием А и Б, реальность разделяется на две параллельные ветви. В одной версии вы, например, взяли со стола апельсин, а в другой оставили его в покое. Так возникает близкое к бесконечности число вариаций миров, которые рождаются ежесекундно.

Сейчас ученые заняты поиском доказательств этой теории. В частности, некоторые ученые уверены, что доказать наличие параллельных вселенных может ИИ и квантовый компьютер.

«Одну из идей пропагандирует британский физик-теоретик Дэвид Дойч. Он говорит, что полноценно работающий квантовый компьютер работает одновременно в нескольких вселенных. Как это проверить? Посадить туда искусственный интеллект высокого уровня, который, выйдя оттуда, сможет ответить нам на вопрос, действительно ли он побывал в нескольких Вселенных. Вы спросите, а с человеком такое может случиться? Нет, потому что человека нельзя полностью изолировать от среды слишком большой, а среда, как мы помним, это примерно все. Но и за искусственный интеллект можно порадоваться: нехилое такое переживание без запрещенных веществ — приобрести опыт пребывания в нескольких Вселенных сразу и потом «вернуться», – заключил Семихатов.

