У снижения уровня «плохого» холестерина нашли опасность для здоровья

CD:снижение уровня «плохого» холестерина может повышать риск диабета
Shutterstock

Снижение уровня липопротеидов низкой плотности (LDL), традиционно рассматриваемое как положительный фактор для сердечно-сосудистой системы, может быть связано с повышенным риском развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Неаполитанского университета Федерико II. Результаты исследования опубликованы опубликованы в журнале Cardiovascular Diabetology (CD).

В исследовании участвовали взрослые добровольцы без диабета. У участников измеряли уровень липопротеидов низкой плотности. Также исследователи учитывали факт приема статинов, возраст, пол, индекс массы тела и другие метаболические показатели.

Анализ показал, что более низкий уровень LDL сопутствовал повышенному риску диабета вне зависимости от терапии. Каждое увеличение показателя LDL на 10 миллиграммов на децилитр снижало вероятность диабета примерно на 10%. У людей с очень высоким уровнем LDL — 131 миллиграмм на децилитр крови и выше — риск был минимальным. Также выяснилось, что прием статинов повышал вероятность диабета во всех группах, но общий тренд оставался неизменным.

Авторы отмечают, что такие результаты согласуются с данными ранее проведенных генетических исследований. Работы показали, что мутации, снижающие LDL, одновременно повышают риск нарушений углеводного обмена. Это может отражать общий биологический механизм, не связанный напрямую с воздействием статинов.

LDL называют «плохим» холестерином, потому что он участвует в формировании атеросклеротических бляшек и повышает риск инфаркта и инсульта. Однако новое исследование подчеркивает, что чрезмерное снижение этих показателей может иметь метаболические последствия, поэтому врачи должны учитывать не только целевые уровни холестерина, но и индивидуальные особенности пациента.

