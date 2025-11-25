На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена редкая мутация, которая защищает мозг от болезни Альцгеймера

NatNeuro: редкая мутация при синдроме Дауна защищает мозг от болезни Альцгеймера
Shutterstock

Ученые из Ратгерского университета обнаружили, что редкая генная мутация CSF2RB A455D у людей с синдромом Дауна защищает иммунные клетки мозга — микроглию — от повреждений при болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience (Nat Neuro).

У людей с синдромом Дауна с тройной копией 21-й хромосомы болезнь Альцгеймера развивается почти всегда и в раннем возрасте из-за ускоренного накопления токсичных белков. Тем не менее некоторые пациенты демонстрируют удивительную устойчивость: деменция у них не развивается, несмотря на наличие белковых агрегатов в мозге.

Это наблюдение привело исследователей к изучению редкой мутации CSF2RB A455D, найденной в иммунных клетках небольшой группы людей с синдромом Дауна. С помощью технологий стволовых клеток ученые создали человеческую микроглию с мутацией и поместили ее в мозг мышей, создав модель химерного мозга. После этого мышей подвергали воздействию белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Оказалось, что микроглия с мутацией была способна дольше сохранять «молодость» и избегать длительного воспаления, которое обычно повреждает мозг. Такие клетки эффективно очищали мозг от токсичных белков и защищали нейроны. В экспериментах мутировавшая микроглия постепенно преобладала над обычной микроглией, которая со временем ослабевала.

Исследователи считают, что новые данные открывают новые терапевтические возможности: от трансплантации микроглии с защитной мутацией в мозг пациентов до генной терапии, внедряющей мутацию в существующие клетки. Эффект наблюдался не только в клетках людей с синдромом Дауна, но и в микроглии обычных людей, что расширяет потенциал разработки стратегий защиты мозга от болезни Альцгеймера.

Ранее ученые нашли в мышцах белок, сохраняющий память при деменции.

