Сознание возникло раньше времени и пространства, заявила ученая

AIP: предложена модель, в которой сознание предшествует времени и пространству

Сознание может быть фундаментальным элементом мироздания, а пространство, время и материя возникают уже из него. Такую теоретическую модель представила профессор материаловедения Уппсальского университета Мария Стремме. Работа опубликована в журнале AIP Advances.

Стремме, занимающаяся исследованиями в области нанотехнологий, предложила концепцию, которая выходит далеко за пределы ее традиционной научной специализации. В статье она описывает модель, в которой сознание рассматривается не как побочный продукт работы мозга, а как фундаментальное поле, лежащее в основе всех наблюдаемых явлений — от материи и времени до жизни и структуры Вселенной.

По словам автора, эта идея является развитием подходов, которые в свое время обсуждали Альберт Эйнштейн, Эрвин Шредингер, Вернер Гейзенберг и Макс Планк.

«Это теория, в которой сознание идет первым, а структуры вроде времени, пространства и материи возникают позже. Это попытка описать механизмы нашей переживаемой реальности на языке физики», — отметила Стремме.

Представленная модель объединяет элементы квантовой физики и недуальной философии. В ней индивидуальное сознание рассматривается как часть единого связанного поля. С точки зрения автора, ряд явлений — например, телепатия или переживания при клинической смерти — в таком подходе могут рассматриваться как возможные проявления единого поля сознания, а не как необъяснимые аномалии.

В статье приводится несколько проверяемых предсказаний для физики, нейронауки и космологии, что, по утверждению Стремме, делает модель потенциально тестируемой в рамках современной науки. Исследовательница также формулирует в квантово-механических терминах гипотезу о том, что индивидуальное сознание после смерти возвращается в общее поле, из которого произошло.

Несмотря на философские параллели с религиозными и духовными традициями, Стремме подчеркивает, что ее работа основана на математическом аппарате физики.

«Тексты мировых религий описывают связанные формы сознания в метафорической форме. Ранние квантовые физики пришли к похожим выводам научным путем. Сейчас пришло время современной науки всерьез заняться этим вопросом», — заключила исследовательница.

