Ученые объяснили, почему многие не любят в детстве оливки и холодец

ПНИПУ: вкусовые предпочтения меняются с возрастом
Depositphotos

С наступлением холодов россияне традиционно начинают есть более жирную и калорийную пищу, а часть продуктов внезапно вызывает стойкое отторжение или, наоборот, непреодолимую тягу. Ученые Пермского Политеха объяснили, когда формируются вкусовые предпочтения и что организм пытается сказать, когда человеку постоянно хочется соленого, кислого или горького. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Исследователи отметили, что основы вкусовых привычек закладываются еще на стадии эмбрионального развития. Амниотическая жидкость содержит ароматические молекулы из рациона матери, и плод регулярно их заглатывает. По словам старшего научного сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова, повторяющиеся запахи формируют раннюю вкусовую память.

Вкусовые рецепторные клетки обновляются примерно каждые 10–14 дней, но с возрастом их становится меньше. После 50 лет чувствительность вкуса постепенно снижается. Иногда исчезает один из основных вкусов полностью — чаще всего из-за генетических мутаций, повреждения нервов, последствий радиотерапии или тяжелых химических ожогов.

Зимние изменения пищевого поведения имеют сразу несколько причин. Холодный сезон уменьшает количество растительной пищи в рационе, что приводит к дисбалансу микрофлоры. По словам младшего научного сотрудника ПНИПУ Нурслы Кдралиевой, некоторые бактерии и дрожжи начинают активно потреблять сахар и буквально «запрашивают» быстрые углеводы, влияя на пищевое поведение. К этому добавляется дефицит солнечного света, снижение выработки серотонина и рост уровня кортизола — гормона стресса. Организм стремится быстро восполнить энергию, а калорийная пища становится удобным способом компенсировать дискомфорт.

Детское неприятие некоторых продуктов — нормальный защитный механизм. В детстве вкусовые рецепторы более чувствительны, а горькие вкусы ассоциируются с потенциальными токсинами. Поэтому брокколи, чеснок или холодец кажутся детям неприятными. С возрастом сверхчувствительность ослабевает, а социальное научение формирует новые предпочтения: человек привыкает к «сложным» вкусам и начинает получать от них удовольствие.

По словам исследователей, постоянная тяга к сладкому может указывать на гипогликемию, дефицит магния или хрома, выраженный дисбаланс микробиоты или высокий уровень стресса. Хроническое желание сладкого иногда сигнализирует о начале метаболических нарушений, включая инсулинорезистентность.

Устойчивое стремление к горьким продуктам может свидетельствовать о необходимости стимуляции пищеварения и детоксикации. Если тяга сопровождается тяжестью в правом подреберье и нарушениями пищеварения, врачи рекомендуют обследование печени и желчевыводящих путей.

Потребность в соленом чаще всего связана с нарушением водно-солевого баланса — обезвоживанием, интенсивными нагрузками или гормональными изменениями. Если желание не проходит после нормализации питьевого режима, это может сигнализировать о нарушениях работы надпочечников или щитовидной железы.

