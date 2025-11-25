На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ замедлить биологическое старение мозга

RSNA: сокращение количества брюшного жира замедляет старение мозга
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение мышечной массы и снижение уровня скрытого висцерального жира (окружающего внутренние органы) могут заметно замедлять процессы старения мозга. Об этом сообщили исследователи из США. Результаты представлены на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

В исследовании приняли участие 1164 здоровых добровольца, которым провели полное МРТ-сканирование тела и головного мозга. С применением алгоритмов искусственного интеллекта ученые рассчитали так называемый «возраст мозга» — структурный показатель, отражающий степень возрастных изменений тканей.

Анализ показал, что у участников с более высокой мышечной массой и низким соотношением висцерального жира к мышцам мозг был более «молодым». При этом количество подкожного жира на эти показатели не влияло.

Авторы отмечают, что оба параметра — мышечная масса и висцеральный жир — относятся к модифицируемым факторам: их можно корректировать тренировками, питанием и терапевтическими программами. По мнению исследовательской группы, полученные данные помогут точнее формировать стратегии профилактики нейродегенеративных заболеваний и совершенствовать подходы к лечению метаболических нарушений, включая использование препаратов класса GLP-1.

Ранее ученые нашли в мышцах белок, сохраняющий память при деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами