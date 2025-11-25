Названа скрытая опасность сидячего образа жизни для молодых

Длительное сидение в сочетании с нехваткой движения может ухудшать равновесие и изменять походку даже у здоровых молодых людей. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировав данные 133 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences (AS).

Участников распределили на четыре группы в зависимости от количества времени, проведенного в сидячем положении. Испытуемых также попросили сообщить, достигают ли они рекомендованных 150 минут физической активности в неделю.

Для оценки постурального контроля (способность поддерживать центр тяжести ) и параметров походки использовали инерциальные датчики, закрепленные на семи участках тела. Также ученые отслеживали микроколебания корпуса при стоянии с закрытыми глазами, а также подготовку организма к первому шагу при развороте.

Анализ показал, что ухудшение равновесия связано не только с низким уровнем активности, но и с продолжительным сидением. Добровольцы, которые регулярно двигались и проводили меньше времени сидя, демонстрировали наиболее стабильные показатели баланса и более уверенное начало движения. Малоподвижный образа жизни, напротив, повышал риск нарушений равновесия даже в молодом возрасте.

«Плохая координация движений повышает рисе падений, в результате которых можно получить ушибы, переломы и других повреждения», — заключили авторы работы.

