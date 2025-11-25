На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден неожиданный помощник в борьбе с диабетом первого типа

Nature: метформин облегчает контроль сахара при диабете первого типа
Shutterstock

Доступный и многолетний препарат метформин, давно применяемый при диабете второго типа, может снижать потребность в инсулине у пациентов с диабетом первого типа. К такому выводу пришли ученые Института медицинских исследований Гарвана. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Авторы отмечают, что метформин долгое время назначали пациентам с диабетом первого типа на основе клинических наблюдений, предполагая снижение инсулинорезистентности. Однако данные исследования показали, что чувствительность к инсулину остается неизменной.

Новое исследование с участием 40 добровольцев показало, что метформин оказывает положительное воздействие другими способом — лекарство снижает объем необходимой суточной потребности в искусственном инсулине примерно на 12% . Это облегчает контроль уровня глюкозы и снижает нагрузку на организм. Также метформин не вызывает резкого «падения» сахара в крови — ученые не выявили увеличения числа случаев гипогликемии среди испытуемых.

Сейчас исследовательская группа изучает возможный механизм действия. Первые результаты указывают на вероятную роль кишечной микробиоты. Если эта гипотеза подтвердится, метформин может получить новое применение в стандартной терапии диабета первого типа.

Ранее ученые выявили иммунный сбой, ведущий к развитию диабета первого типа.

