Популярное лекарство оказалось эффективным защитников от болезней десен

Journal of Periodontology: прием антидепрессантов снижает риск пародонтита
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Прием антидепрессантов связан с более низкой распространенностью заболеваний пародонта. К такому выводу пришли ученые из ниверситета Комплутенсе в Мадриде. Работа опубликована в журнале Journal of Periodontology.

Авторы проанализировали данные почти 10 тысяч участников американского исследования NHANES (2009–2014 годы), чтобы оценить связь между приемом антидепрессантов и риском развития пародонтита. По классификации Американской академии пародонтологии и Центров по контролю и профилактике заболеваний, умеренный пародонтит был выявлен у 35,3% участников, тяжелый — у 11,1%.

Исследователи установили, что использование антидепрессантов ассоциировано со снижением вероятности развития пародонтита по большинству критериев. Особенно выраженный эффект наблюдался при тяжелых формах заболевания.

«Мы давно знаем, что депрессия и заболевания десен могут взаимно влиять друг на друга, — отметила президент Американской академии пародонтологии Ана Бесил Джильо. — Это исследование добавляет новый интересный слой понимания, указывая, что прием антидепрессантов может защищать от тяжелых форм пародонтита».

Как отмечают авторы, полученные данные требуют дальнейшего изучения, однако уже сейчас позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие психического здоровья и состояния полости рта.

