Врач назвала главную причину появления усов у девушек и женщин

kati/Global Look Press

В основе проблемы появления усов у девушек лежит цепная реакция, которую запускает неправильное питание и малоподвижный образ жизни, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры акушерства и гинекологии им. Савельевой Пироговского университета Ольга Братчикова.

«Постоянное употребление сладкой газировки, быстрых углеводов, фастфуда и обилие калорий приводит к тому, что клетки организма перестают «слышать» гормон инсулин, который должен проводить внутрь них глюкозу для получения энергии. Это состояние называется инсулинорезистентностью. Чтобы «продавить» резистентность и снизить уровень сахара в крови, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин в огромных количествах. Высокий уровень инсулина стимулирует яичники производить избыточное количество мужских половых гормонов (андрогенов), главный из которых — тестостерон. В результате у девушек могут появляться усы», – объяснила врач.

Именно тестостерон отвечает за рост терминальных (жестких, темных) волос в так называемых мужских зонах: над верхней губой (усы), на подбородке, на груди, на животе. Это явление и называется гирсутизмом.

«Хотя ожирение и инсулинорезистентность — сегодня лидирующие причины, исключать другие факторы нельзя. Избыточный рост волос может быть также следствием синдрома поликистозных яичников (СПЯ). Это эндокринное заболевание, для которого характерны гирсутизм, нерегулярные менструации и акне. Нетипичные формы врожденной гиперплазии коры надпочечников также приводят к избытку андрогенов», – объяснила доктор.

Если вас беспокоит эта проблема, необходимо обратиться к врачу-эндокринологу или гинекологу-эндокринологу. Скорее всего, врач назначит анализы на гормоны, глобулин, глюкозу крови натощак и другие.

