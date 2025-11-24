Открыт новый механизм, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

Активация белка Sox9 при болезни Альцгеймера стимулирует астроциты — вспомогательные клетки мозга — активно поглощать токсические отложения, замедляя снижение памяти. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Бейлора. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Эксперимент проводился на мышах с уже сформированными бляшками и выраженными нарушениями памяти. Эти факторы позволили смоделировать работу Sox9 в условиях, приближенных к состоянию настоящих пациентов с болезнью Альцгеймера.

Повышение активности Sox9 усиливало «очистительную» функцию астроцитов: клетки становились более разветвленными и активными. Кроме того, Sox9 стимулировал астроциты быстрее устранять скопления токсичного белка амилоида.

Амилоидные бляшки образуются, когда белок теряет нормальную структуру и физиологические функции (неправильно сворачивается), образуя волокнистые отложения вокруг нейронов и внутри них. Такие скопления обнаруживаются во многих областях мозга, включая кору большого мозга, гиппокамп, базальные ганглии, таламус и мозжечок.

Авторы работы отмечают, что новые данные создают перспективы для новых терапевтических подходов: вместо попыток предотвратить образование амилоида можно активировать естественную способность астроцитов к очищению мозга. При этом ученые подчеркивают: прежде чем этот метод будет применим к людям, необходимо провести масштабные исследования безопасности и изучить механизмы действия Sox9 в человеческом мозге.

