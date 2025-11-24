К Земле приблизилась загадочная «комета-корабль» из другой звездной системы

ИКИ РАН: 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 млн километров

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 млн километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, межзвездная «комета-корабль» пересекла «психологически значимую границу» в 300 млн километров от Земли около 07:30 мск 23 ноября. Космический объект продолжает сокращать расстояние до нашей планеты примерно на 2 млн километров в сутки. Таким образом, через четыре недели минимальное расстояние между кометой и Землей составит 269 млн километров, после чего 3I/ATLAS начнет покидать солнечную систему, уточнили ученые.

До этого портал The Astronomer's Telegram сообщил, что ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS. Сигнал был перехвачен 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке.

Как рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леба, 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат «Юнона» попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученый Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику.