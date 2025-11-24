На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

К Земле приблизилась загадочная «комета-корабль» из другой звездной системы

ИКИ РАН: 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 млн километров
true
true
true
close
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 млн километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, межзвездная «комета-корабль» пересекла «психологически значимую границу» в 300 млн километров от Земли около 07:30 мск 23 ноября. Космический объект продолжает сокращать расстояние до нашей планеты примерно на 2 млн километров в сутки. Таким образом, через четыре недели минимальное расстояние между кометой и Землей составит 269 млн километров, после чего 3I/ATLAS начнет покидать солнечную систему, уточнили ученые.

До этого портал The Astronomer's Telegram сообщил, что ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS. Сигнал был перехвачен 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке.

Как рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леба, 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат «Юнона» попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее ученый Гарварда допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS несет технику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами