Физик-теоретик рассказал о том, где находятся параллельные вселенные

Параллельные вселенные могут существовать прямо вокруг нас, и это предположение исходит из уравнения Шредингера, рассказал «Газете.Ru» физик-теоретик, доктор физико-математических наук, специалист по квантовой теории поля Алексей Семихатов.

Уравнение Шредингера — это математическая модель, которая описывает, как изменяется квантовое состояние системы с течением времени. Всем известен эксперимент с котом Шредингера, когда кот находится в закрытой коробке с радиоактивным атомом, у которого есть вероятность распасться в течение часа. Если атом распадется, счетчик фиксирует событие, сработает механизм, разобьется капсула, и кот погибнет. Если же распада не произойдет — капсула останется целой и животное выживет. Таким образом эксперимент иллюстрирует, что без наблюдателя не существует однозначной реальности.

«В первом случае хозяйка кошки расстраивается, а во втором случае она сидит, продолжая беспечно читать книгу. В первом случае позвонила ее мама, хозяйка сообщила ей о смерти кота и не пошла на встречу со своим будущим бойфрендом. То есть вся ее жизнь пошла по другому пути, чем во втором случае. Возникает большое количество различий, которые довольно быстро растаскивают эти два варианта развития событий. На самом деле не нужна, конечно, ни мама, ни хозяйка. Еще до того, как хозяйка посмотрит на кота, сама среда (магнитное поле Земли, пролетающее нейтрино, космическое микроволновое излучение и т.д.) так или иначе взаимодействует с животным — с его двумя вариантами — и откликается двумя способами, создавая разные ветви», – рассказал физик.

При этом, по словам физика, человек может видеть только один вариант ветви вселенной.

«Видеть — это значит взаимодействовать. Почему нет взаимодействия с другими ветвями вселенной? Потому что из-за участия среды накапливается колоссальное количество различий, и это приводит к тому, что ветви становятся перпендикулярны. Не в нашем, конечно, пространстве, а в том математическом пространстве, где разворачиваются квантовые события под управлением уравнения Шредингера. А это приводит к тому, что взаимодействие между ними подавляется», – отметил Семихатов.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с предновогодним стрессом.