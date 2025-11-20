проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Руководитель скорой рассказал, как правильно вызывать скорую помощь

Врач Васильев: при вызове скорой нельзя выдумывать ложные опасные симптомы

true
true
true
close
Telegram-канал «Анастасия Крутень»

При вызове скорой помощи не нужно придумывать ложные опасные симптомы для более скорого приезда бригады, как это советуют делать в сети, рассказал «Газете.Ru» руководитель Службы помощи на дому, скорой медицинской помощи и телемедицины сети клиник «Будь Здоров» Александр Васильев.

«Когда человеку нужна медицинская помощь, важна каждая минута. Зачастую именно из-за несвоевременного оказания помощи может случиться беда. Чтобы вызвать скорую помощь, необходимо набрать номер 103 либо номер выбранной частной службы скорой помощи, если такая есть в вашем регионе. Максимально точно опишите симптомы, с которыми обращаетесь или жалобы пострадавшего, если вызываете помощь другому. Что точно не надо делать, так это выдумывать ложные «опасные» симптомы, говорить, что человек умирает, если ситуация не соответствует действительности», – объяснил доктор.

Также не следует уменьшать возраст пострадавшего или говорить, что помощь нужна ребенку, если в действительности пострадал взрослый человек.

«В таком случае на вызов выезжает педиатрическая бригада. Любые ложные сведения только ухудшат ситуацию и точно не помогут спасению жизни человека», – уточнил врач.

После вызова скорой, если пострадавшему требуется помощь, будьте на связи с диспетчером и не стесняйтесь задавать вопросы.

«Следуйте его инструкциям по оказанию первой помощи, если таковая необходима пострадавшему. Как правило, все диспетчеры службы скорой помощи – это специалисты с медицинским образованием, которые обучены мерам первой помощи пострадавшим, поэтому не пренебрегайте их советами», — рассказал врач.

Ранее россиянам рассказали, в каком возрасте риски рака простаты максимальны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами