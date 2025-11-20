Руководитель скорой рассказал, как правильно вызывать скорую помощь

При вызове скорой помощи не нужно придумывать ложные опасные симптомы для более скорого приезда бригады, как это советуют делать в сети, рассказал «Газете.Ru» руководитель Службы помощи на дому, скорой медицинской помощи и телемедицины сети клиник «Будь Здоров» Александр Васильев.

«Когда человеку нужна медицинская помощь, важна каждая минута. Зачастую именно из-за несвоевременного оказания помощи может случиться беда. Чтобы вызвать скорую помощь, необходимо набрать номер 103 либо номер выбранной частной службы скорой помощи, если такая есть в вашем регионе. Максимально точно опишите симптомы, с которыми обращаетесь или жалобы пострадавшего, если вызываете помощь другому. Что точно не надо делать, так это выдумывать ложные «опасные» симптомы, говорить, что человек умирает, если ситуация не соответствует действительности», – объяснил доктор.

Также не следует уменьшать возраст пострадавшего или говорить, что помощь нужна ребенку, если в действительности пострадал взрослый человек.

«В таком случае на вызов выезжает педиатрическая бригада. Любые ложные сведения только ухудшат ситуацию и точно не помогут спасению жизни человека», – уточнил врач.

После вызова скорой, если пострадавшему требуется помощь, будьте на связи с диспетчером и не стесняйтесь задавать вопросы.

«Следуйте его инструкциям по оказанию первой помощи, если таковая необходима пострадавшему. Как правило, все диспетчеры службы скорой помощи – это специалисты с медицинским образованием, которые обучены мерам первой помощи пострадавшим, поэтому не пренебрегайте их советами», — рассказал врач.

Ранее россиянам рассказали, в каком возрасте риски рака простаты максимальны.