Назван продукт, усиливающий защитные механизмы иммунитета

Регулярное употребление кимчи, традиционного корейского ферментированного блюда, может значительно укрепить иммунную систему. К такому выводу пришли ученые из Всемирного института кимчи. Работа опубликована в журнале npj Science of Food.

Исследователи сообщили о результатах первого в мире анализа иммунологических эффектов кимчи на уровне отдельных клеток. Оказалось, что употребление кимчи способствует одновременному усилению защитных реакций организма и подавлению чрезмерного воспаления. Ранее эти эффекты нельзя было оценить стандартными методами, однако ученые применили передовую технологию одноядерного секвенирования РНК (scRNA-seq).

В исследовании участвовали 39 взрослых, разделенных на три равные группы. На протяжении 12 недель они ежедневно получали либо плацебо, либо порошок кимчи естественной ферментации, либо кимчи, приготовленного с использованием стартовой культуры.

После завершения эксперимента у участников взяли образцы периферических мононуклеарных клеток крови и изучили, как изменилось генетическое поведение отдельных иммунных клеток.

Анализ показал, что у людей, употреблявших кимчи, усиливалась работа антиген-презентирующих клеток — тех, кто первым распознает бактерии и вирусы и подает сигнал иммунной системе. Кроме того, CD4+ Т-клетки дифференцировались более сбалансированно, одновременно формируя клетки защиты и клетки-регуляторы.

Этот эффект исследователи называют «точной иммунной регуляцией»: кимчи действует не как стимулятор иммунитета, а как регулятор его баланса — усиливая защиту там, где это необходимо, и подавляя лишние воспалительные сигналы.

Стартовая ферментация показала даже более выраженный эффект: такие образцы кимчи сильнее активировали распознавание патогенов и эффективнее подавляли ненужные иммунные реакции. По мнению авторов, технология контролируемой ферментации может позволить усиливать полезные свойства продукта в будущем.

«Наше исследование впервые доказало двойное действие кимчи: активацию защитных клеток и подавление чрезмерного иммунного ответа», — отметил руководитель работы Ву Дже Ли.

Он добавил, что планируется расширение международных проектов по изучению роли кимчи и молочнокислых бактерий в иммунном и метаболическом здоровье.

