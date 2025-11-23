На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ожирение лишает клетки сердца важного источника энергии, выяснили ученые

eBio: при ожирении может снижаться выработка энергии в клетках сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Ожирение и связанные с ним нарушения обмена веществ могут лишить сердце и скелетные мышцы важного резервного источника энергии. К такому выводу пришли ученые Университетской клиники Дюссельдорфа. Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

Работа показала, что при ожирении, диабете второго о типа и метаболическом синдроме клетки хуже используют кетоновые тела — продукты распада жиров, которые помогают обеспечивать органы энергией при недостатке глюкозы.

Кетоновые тела синтезируются печенью из жирных кислот и служат альтернативным «топливом» для сердца, скелетных мышц, почек и некоторых других органов. Обычно повысить уровень кетонов помогает голодание, физическая активность или низкоуглеводная диета. Но, как обнаружили исследователи, доступность этого топлива еще не означает, что организм способен его эффективно использовать.

Ученые изучили образцы тканей людей с ожирением — как страдающих диабетом второго типа, так и без него. С помощью высокоразрешающей респиратометрии исследователи напрямую измерили, сколько энергии митохондрии — «энергетические станции» клеток — получают из кетонов.

Результаты были однозначными: при всех формах инсулинорезистентности митохондрии хуже извлекали энергию из кетоновых тел. Особенно сильно это проявлялось в клетках сердца и скелетных мышц у людей с избыточным весом и диабетом второго типа. Схожий эффект также возникал в клетках печени при ожирении, гипертонии, высоком уровне сахара и триглицеридов в крови одновременно.

«Простого повышения уровня кетоновых тел (например, с помощью диеты) может быть недостаточно для улучшения метаболизма, если митохондрии не могут эффективно их использовать. Потенциальные методы защиты сердца при ожирении должны влиять именно на метаболизм кетоновых тел», – заключили ученые.

Ранее был названбыл назван возможный фактор быстрого формирования бляшек в сосудах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами