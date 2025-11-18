Дефицит двух веществ связали с развитием нарушения зрения

Дефицит природных веществ агматина и тиамина (витамина B1) может играть ключевую роль в развитии глаукомы. К такому выводу пришли ученые из Медицинского факультета Университета Миссури. Результаты исследования опубликованы в журнале Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS).

Глаукома — общее название группы глазных заболеваний, при которых постоянно или периодически повышается внутриглазное давление. В результате происходят необратимые изменения в сетчатке и повреждение зрительного нерва, что влечет нарушению зрения вплоть до слепоты.

Команда провела анализ глазной жидкости 19 пациентов с глаукомой и 10 здоровых добровольцев, изучив 135 метаболитов. У страдающих глаукомой уровень агматина и тиамина оказался значительно ниже нормы. По словам исследователей, такое снижение может усиливать воспаление и провоцировать гибель нервных клеток сетчатки, что приводит к необратимой потере зрения.

Чтобы проверить гипотезу, ученые повысили уровень этих молекул в клетках сетчатки и в моделях на мышах. В обоих случаях агматин и тиамин уменьшали воспаление, защищали чувствительные клетки от гибели и улучшали зрение животных.

Авторы работы считают, что обнаруженные вещества могут стать ранними биомаркерами глаукомы и основой для новых терапевтических подходов. Они подчеркивают, что диагностика заболевания зачастую происходит слишком поздно, уже после повреждения зрительного нерва. Если дефицит агматина и тиамина действительно связан с ранними стадиями болезни, простой анализ крови на эти молекулы может повысить доступность и своевременность проверки на глаукому.

