Ученые выявили новую неожиданную причину развития депрессии

Advanced Science: депрессия связана с дисбалансом иммунной системы
true
true
true
close
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из KAIST обнаружили, что тяжелая депрессия связана не только с нарушениями работы мозга, но и с системными сбоями иммунитета. Ученые описали новый центральный механизм заболевания — «дисбаланс иммунно-нейральной оси», который может объяснить устойчивость депрессии к терапии и открыть путь к созданию новых лекарств. Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Команда под руководством профессора Чинджу Хан из Высшей школы медико-инженерных наук KAIST в сотрудничестве с коллегами из Медицинской школы университета Инха провела многокомпонентный анализ, объединив данные из крови, отдельных клеток иммунной системы и модели головного мозга — органоиды, созданные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациентов.

Исследование фокусировалось на молодых женщинах с депрессией, у которых отмечались атипичные признаки — повышенный аппетит, изменения настроения, а также психотические симптомы, включая слуховые галлюцинации.

Анализ показал, что у таких пациентов одновременно меняются гены иммунных клеток и уровни белков, участвующих в нейронной передаче сигналов. Существенно повышены концентрации DCLK3 и CALY — молекул, влияющих на работу интернейронов, — а также компонента комплемента C5, который усиливает иммунный ответ организма. Это указало на одновременную чрезмерную активацию иммунитета и нервной системы.

Дополнительные признаки системного воспаления были выявлены в иммунных клетках крови — они легче переходили в состояние гиперактивного ответа. А органоиды мозга, созданные из клеток пациентов, демонстрировали задержку роста и нарушения формирования нейронных связей, что поддерживает гипотезу о взаимодействии иммунных нарушений с патологией развития нервной ткани.

По словам авторов, такие результаты меняют представление о депрессии: заболевание оказывается не изолированным расстройством мозга, а нарушением системы «иммунитет — нейронная сеть». Это особенно важно для пациентов с атипичными формами и устойчивостью к лечению — их около 40%.

«Мы предлагаем новую модель точной медицины в психиатрии. Надеемся, что эти данные ускорят поиск биомаркеров и разработку новых терапевтических подходов», — подчеркнул профессор Чинджу Хан.

Ранее был назван продукт, вызывающий симптомы депрессии у женщин.

