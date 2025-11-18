Назван продукт, вызывающий симптомы депрессии у женщин

Употребление сладких газированных напитков может повышать риск депрессии через влияние на микробиом кишечника. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Состав кишечной микрофлоры влияет на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». У людей с депрессией микробиом часто отличается от нормального, а пересадка кишечных бактерий от пациентов с депрессией лабораторным животным способна вызвать у них похожие на тревожные и депрессивные состояния.

Авторы нового исследования объединили два направления: изучение питания и роли микробиома при депрессии. Они использовали данные почти тысячи участников, включая 405 пациентов с клиническим диагнозом большой депрессии и 527 здоровых добровольцев.

Все участники заполняли подробные опросники о питании и проходили оценку симптомов по шкале Бека. У части женщин дополнительно брали образцы кала для анализа микробиома методом 16S-секвенирования.

Анализ показал: более высокое потребление газированных напитков было связано с диагнозом депрессии — и это касалось исключительно женщин. Та же закономерность наблюдалась и для выраженности симптомов: чем больше газировки, тем сильнее депрессия.

«Наши данные говорят о том, что связь между газировкой и депрессивными симптомами формируется через влияние на микробиом», — отметила ведущий автор работы Шармилли Эдвин Танараджах из Университетской клиники Франкфурта.

Хотя эффект оказался умеренным, авторы подчеркивают его значимость. Сладкие напитки могут менять баланс кишечных бактерий, а изменения микробиома «хорошо поддаются коррекции», поскольку зависят от питания.

«Даже небольшие изменения пищевого поведения могут иметь заметный эффект, учитывая масштаб распространенности газированных напитков», — добавила Танараджах.

